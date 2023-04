Cassano attacca la Juve | “+15? Una buffonata | la Serie A fa schifo”

(Di martedì 25 aprile 2023) Parole, come al solito, polemiche quelle dell’ex calciatore che questa volta ha tirato in ballo anche il Napoli. La questione sulla penalizzazione di quindici punti allantus ha, ovviamente, generato tantissime polemiche. L’inchiesta prima sulle plusvalenze, e poi sugli stipendi, che ha coinvolto lantus, è un pezzo buio di storia del calcio italiano. Il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime notizie SSC Napoli - Antonioha attaccato pesantemente la Juve dopo Juventus - Napoli 0 - 1 nell'ultima puntata della Bobo Tv: Clicca su play per guardar il video: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...'C'èin studio', ha sarcasticamente chiesto il tecnico nel momento in cui gli si era fatto notare che lo studio era pieno di campioni pronti a rivolgergli delle domande post partita. Il ...E lui ha detto 'C'è anche'. Pensa, entriamo anche dentro Sky, anche se io non posso entrare in nessuna parte altrimenti mi arrestano, e ci arrestano a tutti e tre. E lui fa la battuta. Caro ...

Cassano attacca il VAR: "È una cag**a, fa pensare alla malafede" Sportitalia

Alle ore 20:30 prende il via Fiorentina-Roma ACF FIORENTINA (3-5-2): Martinelli; Comuzzo, Lucchesi, Krastev; Kayode, Amatucci, Harder, Berti, Favasuli; Toci, Distefano. A disposizione: Tognetti, Dolfi ...La convinzione: 'È successo spesso con la Juve: il fallo di mano di Rabiot con la Sampdoria, i falli di mano in Juve-Inter' Antonio Cassano attacca il VAR durante la Bobo Tv: 'Secondo me è una cagata, ...