(Di martedì 25 aprile 2023)Rui Ladeinon è sempreRui Ho visto il tuo sguardo lunedì, come lo abbiamo visto tutti. Ed ho immaginato tutto lo sconforto e il dispiacere che hai provato. Non ...

La solitudine dei numeri primi non è sempre veraHo visto il tuo sguardo lunedì, come lo abbiamo visto tutti. Ed ho immaginato tutto lo sconforto e il dispiacere che hai provato. Non ...Dissento, modestamente, mi permetto,Padovan. Sembra davvero leggendo il pezzo così di primo ...vinci uno scudetto trovi prestazioni superiori come quelle di Lobotka oppure dello straordinario..."Quest'anno", prosegue, "il tema proposto da Fuorisalone è a noi molto. Credo che l'invito a ... modera il talk che ospiterà Agostino Iacurci e Angela, curatrice e ricercatrice di design che ...

Caro Rui Patricio, la solitudine dei numeri primi a Roma non è vera. Con noi non sarai mai solo mai leggo.it

Caro Rui La solitudine dei numeri primi non è sempre vera Caro Rui Ho visto il tuo sguardo lunedì, come lo abbiamo visto tutti. Ed ho immaginato tutto lo sconforto e ...O Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou esta segunda-feira a espera de quatro anos para a entrega do Prémio Camões a Chico Buarque, referindo que alguns "não gostaram" da sua atribui ...