Lo sottolinea da Città di Castello Ferdinando Tascini, 100 anni compiuti lo scorso 28 dicembre, considerato l'ultimodi Benitoa Campo Imperatore. Impossibilitato ad intervenire ...Con il solito piglio, il sorriso e la voce decisa, Ferdinando Tascini , 100 anni compiuti lo scorso 28 dicembre, ultimo "" di, testimone di momenti storici che hanno segnato la ...... nel corso di una sentita cerimonia, a Ferdinando Tascini , che lo scorso 28 dicembre ha tagliato il traguardo dei 100 anni, ultimo "" dinella prigionia a Campo Imperatore sul ...

Carceriere di Mussolini, il 25 aprile è come la data di nascita Espansione TV

CITTA' DI CASTELLO - «Il 25 aprile è come la data di nascita di ognuno di noi, non si dimentica mai». Lo dice Ferdinando Tascini, 100 anni compiuti lo scorso 28 ..."Il 25 aprile è come la data di nascita di ognuno di noi, non si dimentica mai". Lo sottolinea da Città di Castello Ferdinando Tascini, 100 anni compiuti lo scorso 28 dicembre, considerato l'ultimo ca ...