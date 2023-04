(Di martedì 25 aprile 2023) Vertice on line con la Prefettura per la festadel. Collegato da Ginevra, c'è il presidente De Laurentiis e dac'è l'head of operation, Formisano ; per ilc'è l'assessore ...

Condizione indispensabile perché il Napoli conquisti lo: che batta sabato la Salernitana; che la Lazio non vinca a ...L'obiettivo principale è quello di tutelare l'ordine pubblico ed evitare che ilcittadino ...mettendo a serio rischio una situazione già complicata dall'incertezza sulla presunta datache ...... the colour of its football club which is about to win thefor the first time since 1990, ...frutto esclusivo della volontà e molto conseguenza della forza di adattamento degli uomini al. ...

Caos Scudetto Napoli, società, Comune e Prefetto vogliono giocare domenica: la situazione Corriere dello Sport

Si è conclusa nel peggiore dei modi l'esperienza dell'arbitro Davide Massa in Grecia, chiamato a dirigere il derby tra Olympiacos e Aek Atene. Come riportato da Gazzetta.it, ...Aurelio De Laurentiis sta provando a spostare a domenica la sfida tra il Calcio Napoli e la Salernitana, attualmente in programma sabato alle ore 15 e valida per la 32esima giornata del campionato di ...