Cannavaro | «Napoli club solido Spalletti ha dato identità»

(Di martedì 25 aprile 2023) Fabio, ex giocatore e napoletano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento delFabio, ex giocatore e napoletano, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del momento del. Le sue dichiarazioni: «Ilha vinto questo scudetto ma non è soltanto questo perchè ha fatto del bene al calcio italiano. Il dominio azzurro ha fatto pensare alle Coppe Europee le altre squadre e questo aiuta il movimento. Il merito di questo tricolore è di. La società ha lavorato bene euna linea guida che potrebbe portare ad altre soddisfazioni nel breve periodo».

Fabio, ex azzurro e Pallone d'oro, così commenta la cavalcata della squadra di Luciano Spalletti: "Questo titolo è tutta un'altra storia rispetto ai precedenti. Ilha stravinto ma ......e una Supercoppa Italiana con ilL'INCANTESIMO Rimane però una difficoltà per chi è nato da queste parti: riuscire a emergere con la maglia azzurra. Lo ha spiegato bene Paolo, che ...Da Londra questo scudetto un sapore particolare per Fabio, scugnizzo ai tempi di Maradona, ora padre attento a seguire la crescita inglese dei figli ... Ilha stravinto, ma ha fatto del ...

Cannavaro: “Napoli, bravo Spalletti. Ora non aspetteremo altri 30 anni” La Gazzetta dello Sport

Uno scudetto atteso 33 anni è una soddisfazione grande anche per Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, che ha parlato del trionfo in campionato ..."Questo titolo è tutta un'altra storia rispetto ai precedenti. Il Napoli ha stravinto, ma ha fatto del bene al calcio italiano". A parlare, a 'La Gazzetta ...