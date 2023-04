(Di martedì 25 aprile 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

...e una Supercoppa Italiana con ilL'INCANTESIMO Rimane però una difficoltà per chi è nato da queste parti: riuscire a emergere con la maglia azzurra. Lo ha spiegato bene Paolo, che ...Da Londra questo scudetto un sapore particolare per Fabio, scugnizzo ai tempi di Maradona, ora padre attento a seguire la crescita inglese dei figli ... Ilha stravinto, ma ha fatto del ...Ilha stravinto, ma ha fatto del bene al calcio italiano". A parlare, a 'La Gazzetta dello Sport', è un napoletano doc come Fabio, capitano della Nazionale campione del mondo nel ...

Cannavaro: “Napoli, bravo Spalletti. Ora non aspetteremo altri 30 anni” La Gazzetta dello Sport

Il Pallone d’Oro: “Anche De Laurentiis è cambiato. Prima pensava soprattutto a partecipare, alla Champions, per mantenere il club a certi livelli. Ora ha capito che è bello vincere” ...L’esterno azzurro a un passo dal sogno: “Mi fa un po’ strano pensare di essere colui che raccoglierà il testimone di Diego” ...