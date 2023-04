“Candidatura di Fini da escludere E su Meloni…” Malan dice tutto dopo le polemiche

Leggi su iltempo

(Di martedì 25 aprile 2023) Hanno fatto parecchio discutere le dichiarazioni di Gianfrancosu Fratelli d'Italia e il governo Meloni prima delle celebrazioni del 25 aprile. L'ex leader di AN e presidente della Camera èto nel mirino di Lucioo, capogruppo di FdI al Senato, che ha commentato l'intervento andato in scena nel corso della trasmissione di Lucia Annunziata dalle colonne di Affari Italiani: “Sono le sue opinioni personali, è libero di esprimerle. Attacco diretto a Meloni? Non necessariamente. Lui ha detto quello che avrebbe fatto ma ignora, nel senso che non tiene conto, di determinate dichiarazioni, molto chiare e nette, di diversi esponenti di Fratelli d'Italia. C'è sempre questa abitudine - la stoccata di- di chiedere ulteriori passi in avanti, sempre di più alla destra su questi argomenti. Ma non leggo nelle ...