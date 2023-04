Campionati Nazionali Giovanili | U15 agli Ottavi di Finale | U16 al Play Off

Leggi su seriea24

(Di martedì 25 aprile 2023) Con il successo per 2-0 neloff contro la Fiorentina, reti di Acatullo e Wiredu, il Sassuolo Under 15 di mister Cris Gilioli (in foto) ha conquistato l’accessodidel Campionato Nazionale di categoria. I 2008 neroverdi hanno terminato la regular season al 3° posto del Girone C quindi per accedere alle fasi finali, alle quali di diritto passavano solo le prime due classificate di ognuno dei 4 gironi, hanno dovuto affrontare un turno dioff, gara vinta contro la viola domenica scorsa al Mapei Football Center. Via dunquediche si disputeranno con gare d’andata e ritorno, per il Sassuolo sarà derby con il Bologna, gara d’andata il 7 maggio al Mapei Football Center, il ritorno una settimana dopo a ...