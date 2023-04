Calendario Trento-Civitanova | Finale Scudetto volley 2023 | date | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023)si affronteranno nelladimaschile. Si preannuncia una serie particolarmente avvincente, incerta, appassionante ed equilibrata tra la seconda e la quarta classificata della regular season. I dolomitici tornano a disputare l’atto conclusivo dopo sei anni, quando persero proprio contro la Lube, e inseguono la quinta affermazione della propria storia (hanno perso quattro finali). I marchigiani andranno a caccia addirittura del quartoconsecutivo, sono alla sestadi fila (ne hanno vinte cinque) e hanno messo nel mirino l’ottavo tricolore della loro storia.ha saputo eliminare Monza per 3-1 ai quarti, mentre in semiha avuto bisogno della gara-5 per avere la meglio su ...