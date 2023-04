(Di martedì 25 aprile 2023) Torna in campo lainglese con il 33mo turno che si giocherà tra, martedì 25, e giovedì 27. Ad aprire ilodierno, la sfida delle 20.30 tra Wolverhampton e Crystal Palace, formazioni che si sono quasi del tutto tirate fuori dalle sabbie mobili della retrocessione. Non così Leeds e Leicester che si affronteranno alle 21.00 (diretta Sky) in uno scontro salvezza in piena regola: entrambe appena fuori dalla zona rossa, sono a caccia di punti per allontanarsi definitivamente dal terzultimo posto. In mezzo, alle 20.45, in campo un Aston Villa alla ricerca di tre punti per insidiare il Tottenham quinto: di fronte avrà un Fulham ormai tranquillo, ma tagliato fuori dalla lotta europea. Di seguito ile il ...

Che sulla prima pagina della Stampa ha voluto e saputo rappresentare nella sua vignetta la protesta dellaGiorgia Meloni, di fronte ad un, per questa "maledetta primavera". ...... l'Arsenal è scesa in campo per sfidare l'ultima classificata dellaLeague: il Southampton ... Mentre ilnon promette bene per due sfide piuttosto pericolose: il derby di Londra contro ...Col pareggio per 3 - 3 col Southampton , testacoda dellaLeague , l' Arsenal sta rischiando di consegnare il titolo al Manchester City . I tifosi dei ...inserito recentemente nel...

Calendario Premier League 2023 oggi: orari 25 aprile, chi gioca, programma, tv, streaming OA Sport

Torna in campo la Premier League inglese con il 33mo turno che si giocherà tra oggi, martedì 25 aprile, e giovedì 27 aprile. Ad aprire il programma odierno, la sfida delle 20.30 tra Wolverhampton e Cr ...Le partite di calcio non si fermano nemmeno oggi, martedì 25 aprile. A scendere in campo saranno diverse squadre in svariate competizioni. Iniziamo dalle prime due gare in programma a partire dalle 19 ...