Calendario Liga spagnola 2023 oggi | orari 25 aprile | chi gioca | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 25 aprile 2023) Lanon conosce limiti e anche, martedì 25, scenderà in campo per dare il via a un nuovo turno. Non a caso si aprirà la 31esima giornata del massimo campionato spagnolo sin qui dominato dal Barcellona di Xavi. In ogni caso la capolista non giocherà in data odierna ma a calcare i differenti terreni di gioco saranno ben sei squadre. Si inizierà a partire dalle 19.30: due incontri previsti. Il Girona di Michel accoglierà il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I padroni di casa, all’11esimo posto in classifica, tenteranno di fare uno sgambetto ai Blancos, secondi nel torneo a ben 11 lunghezze di distanza dal Barça e sopra di 5 punti rispetto all’Atletico Madrid. All’andata le due compagini hanno pareggiato al Santiago Bernabeu: vedremo questa sera cosa succederà all’Estadi Montilivi. Allo stessoo il Cadice ...