Calendario folle | la nera profezia sull' Inter di Inzaghi

(Di martedì 25 aprile 2023) Tre gol all'Empoli, tre punti come non accadeva da 5 partite di campionato (di cui 4 ko), tre indizi che potrebbero fare una prova: l'non dà più i numeri. In termini pratici, fa quel che dovrebbe fare una grande: gestisce un primo tempo pessimo - sicuramente sul podio dei peggiori in stagione - senza sbilanciarsi né innervosirsi, aspetta con pazienza il momento giusto per colpire e, soprattutto, colpisce, cosa che nelle ultime settimane non è quasi mai accaduta, Benfica a parte. Il dubbio che sia tornata in sé troppo tardi rimane mava ripetendo il contrario («Siamo ancora in tempo per recuperare») e, ora che il pensiero della Champions League è chiuso in un cassetto, sembrano essersene convinti anche i calciatori. Il primo e più evidente indizio di un'rinsavita è Romelu Lukaku, autore di una doppietta e un assist ...