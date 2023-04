Calciomercato Serie A | il doppio colpo Inter e il sostituto di Cuadrado

(Di martedì 25 aprile 2023) E’ andata in scena una giornata importantissima sul fronteinA. La stagione è nella fase finale e le squadre sono pronte ad affrontare le ultime partite tra campionato ed Europa League. Una delle poche certezze nel campionato italiano è la vittoria dello scudetto del Napoli, l’aritmetica potrebbe arrivare già dalla prossima giornata contro la Salernitana. Poi è bagarre per la corsa Champions con tante squadre in corsa per tre posti: Juventus, Roma, Lazio,, Milan e Atalanta. Le squadre più vicine alla retrocessione sono Sampdoria e Cremonese, per l’ultimo posto si preannuncia una corsa a tre tra Hellas Verona, Spezia e Lecce. Le società iniziano ad anticipare i tempi e nelle ultime ore si sono registrati scatti importanti. Foto di Claudio Giovannini / AnsaLe trattative di ...

Il disagio sarebbe incominciato in concomitanza con l'uscita dellatv ' I'm Georgina '. ' Cristiano non è felice. Georgina passa la giornata chiusa in un centro commerciale a Riyadh e questo è ...Commenta per primo La LegaA sui suoi social ha pubblicato un post che, tra il serio e il faceto, ha paragonato il terzino del Milan, Theo Hernandez, alla cantante Beyoncé. Il francese si è presentato alla gara con il ...Commenta per primo 13 gol in 26 presenze in questa stagione diA , senza dubbio la migliore della carriera per M'Bala Nzola . I numeri dicono che l'attaccante dello Spezia è terzo nella classifica marcatori, alle spalle di Osimhen e Lautaro Martinez. Il ...

L'Uefa spaventa la Juve e il titolo va giù in Borsa Calciomercato.com

Ricorso per il presunto errore tecnico del direttore di gara. Il Bari ha vinto all’Arena Garibaldi Anconetani per 2-1 ...La Juventus è pronta a sacrificare due giovani per mettere a segno un colpo di calciomercato in Serie A durante l'estate ...