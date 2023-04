Calciomercato Roma | un top giallorosso verso la Premier? Le ultime

(Di martedì 25 aprile 2023) Ancora caosdopo gli spiacevoli eventi di Bergamo. Reduce da un’ottima qualificazione alle semifinali di Europa League, i giallorossi di Mourinho pagano a caro prezzo le fatiche europee, sbattendo di prepotenza contro il muro Atalanta. Josè Mourinho In quel del Gewiss Stadium, Gasperini e soci hanno trionfato per 3-1 su una sfortunatissima, cui counter di pali stagionali colpiti sale a 30 mentre ben 4 posti letto in infermeria appaiono occupati. Una vera e propria mattanza giallorossa, sulla quale incidono anche la papera di Rui Patricio, l’imminente sfida-Champions con il Milan nonché un Abraham sempre meno incisivo e lanciato in ottica cessione. Ritorno inLeague per Abraham? Sull’inglese c’è anche il Napoli Reduce da soli 7 gol in 42 partite, a fronte del ben più ampio score di 27 in 53 della scorsa ...

'Quando le tue radici sono a Rotterdam e hai battuto l'AS', questo il messaggio del centrocampista che sfotte i tifosi giallorossi dopo la gara vinta dalla squadra di Mourinho sul Feyenoord in ...Laè ora in piena fase offensiva. Si ferma Djimsiti ed entra Palomino. E su un corner dopo una apnea della Dea sotto i colpi dellaè proprio l'argentino che spizza benissimo. R ui Patricio ...Juric si conferma la bestia nera di Sarri e ha vinto con merito a, giocando una gara intensa come sa fare il Torino, lasciando pochi spazi alla Lazio per sviluppare il proprio gioco. Il Monza ...

Roma, Abraham e quel tentativo dell'Atalanta: il retroscena sull'affare sfumato | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Beffa di mercato per l’Inter di Simone Inzaghi che viene bruciata in extremis per la corsa al calciatore. L’addio potrebbe concretizzarsi sulla base di 25 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, ade ...L'olandese dell'Atalanta ha festeggiato in maniera discutibile il successo con la Roma ROMA (ITALPRESS) - La foto con il dito medio e una frase ...