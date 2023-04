Calciomercato Napoli | Osimhen in partenza | Giuntoli pesca in Serie A

(Di martedì 25 aprile 2023) Dopo l’esaltante vittoria nel big match dell’Allianz Stadium, ottenuta all’ultimo minuto, ilha ipotecato laA. I partenopei possono aggiudicarsi lo scudetto già domenica 30 aprile, battendo la Salernitana e sperando che la Lazio non vinca contro l’Inter. Protagonista della stagione, è senza dubbio Victor, presosi la scena anche sul fronte. Il DS azzurro Cristianosi prepara a valutare le eventuali offerte per il nigeriano. Cristiano, ds del@Livephotosport, PSG sufissa il prezzo Date le grandi prestazioni offerte dal, vittorioso a Torino, inA e ...

LA RICHIESTA - Gaetano Simeone, consigliere del Comune die presidente della commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità, aveva chiesto di rinviare la sfida- Salernitana, ......pesanteLa Juventus deve immediatamente rialzarsi dopo la bruciante sconfitta per mano del... Gianluca Ferrero (Lapresse) -.itStavolta, invece, ci ha messo il proprio zampino Giacomo ...Il Comune diha avanzato richiesta alla Lega calcio per la contemporaneità delle sfide per motivi di ordine pubblico e per meglio gestire la festa scudetto da parte dei tifosi. I tifosi del ...

Calciomercato Napoli, Giuntoli studia il colpo Oyono per la difesa: l’identikit CalcioNapoli1926.it

Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, arrivato allo stadio Arechi di Salerno per la finale della Primavera TIM Cup tra Fiorentina e Roma, ha così risposto ai cronisti in ...Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini, arrivato allo stadio Arechi di Salerno per la finale della Primavera TIM Cup tra Fiorentina e Roma, ha così risposto ai cronisti in merito ...