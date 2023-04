Calciomercato Milan – Piace Scamacca | ma attenzione alla Juventus

La Juventus di Allegri è molto impegnata sul campo in questa fase della stagione ma i dirigenti devono iniziare a pensare al futuro. I bianconeri sono in lizza in Europa League e in Coppa Italia, con ...Come lo avrei visto bene al!! Cristante in ombra e Pellegrini esce bene solo nel finale. Bove inesperto. Nella Dea oltre a Zapata il migliore, si muove bene Pasalic, anche se è talvolta un poco ...9 A LEAO E A LUKAKU : nonostante ile l'Inter non abbiano esaltato, nella giornata appena trascorsa sono stati decisive le reti di due delle principali stelle delle milanesi. Leao ancora una ...

Calciomercato Milan – Individuato in Premier il sostituto di Kessié Pianeta Milan

Beffa di mercato per l’Inter di Simone Inzaghi che viene bruciata in extremis per la corsa al calciatore. L’addio potrebbe concretizzarsi sulla base di 25 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, ade ...Tre opzioni in entrata sul mercato la prossima estate per rinforzare l'organico nerazzurro, c'è anche l'ex Premier League ...