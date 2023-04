Calciomercato Milan | occhi su un centrocampista | si guarda in Turchia

Leggi su 11contro11

(Di martedì 25 aprile 2023) Ci sarebbe la sensazione che ilnel prossimoestivo, possa cambiare più di qualcosa all’interno della rosa. Diversi giocatori non hanno ricambiato le aspettative e potrebbero essere magari ceduti in prestito per permettergli di aver più spazio. In quest’ottica potrebbe rientrare ad esempio Adli, per citarne uno, utilizzato davvero con il contagocce e mai capace di imporre le sue caratteristiche alla servizio della squadra. Un’altra idea che starebbe balenando nelle menti dei dirigenti del, sarebbe quella di trovare undi qualità, che possa fungere da vice Bennacer e dare più o meno le stesse caratteristiche al centrocampo delin assenza di quest’ultimo. Sembrerebbe già esserci il nome preferito, scopriamo di chi si tratta....