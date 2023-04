Calcio | Serie B 14 giocatori fermati per un turno dal Giudice Sportivo

(Di martedì 25 aprile 2023) Salteranno la prossima gara, tra gli altri, Marras, Crociata, Azzi e Vicari ROMA - Ilha fermato per un14dopo la 15esima giornata di ritorno dellaB. ...

Monza: tutte le notizieA: tutte le notizie: tutte le notizie 25 aprile - 12:25... mi piaceva molto il salto in alto, ho praticato tanta pallavolo, tanto basket, tantissimo tennis, e ovviamente molto. - Poi ha fatto l'arbitro diA. Ha cominciato direttamente dalla ...Salteranno la prossima gara, tra gli altri, Marras, Crociata, Azzi e Vicari ROMA - Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno 14 giocatori dopo la 15esima giornata di ritorno dellaB. Salteranno la prossima gara Marras (Cosenza), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela (Cittadella), Ndoj e Rodriguez (Brescia), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Di ...

Calcio: Serie A, Atalanta-Roma 2-1 - Calcio Agenzia ANSA

Salteranno la prossima gara, tra gli altri, Marras, Crociata, Azzi e Vicari ROMA (ITALPRESS) - Il Giudice Sportivo ha fermato per un turno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizz ...