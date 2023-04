Calcio | Napoli Cannavaro ' Scudetto merito soprattutto di Spalletti'

- Serata di festeggiamenti in casa Raspadori. Dopo il gol decisivo messo a segno nei minuti finali all'Allianz Stadium contro la Juventus , l'attaccante del, Giacomo Raspadori , ha avuto un altro motivo ieri sera per festeggiare in un ristorante di sushi a. Il numero 81 azzurro ha infatti trascorso una serata speciale con la fidanzata Elisa,...PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,99/mese: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: ...Ilha stravinto, ma ha fatto del bene alitaliano'. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...

Il Pallone d’Oro: “Anche De Laurentiis è cambiato. Prima pensava soprattutto a partecipare, alla Champions, per mantenere il club a certi livelli. Ora ha capito che è bello vincere” ...Era il 16 aprile e lei promise, in diretta tv, durante la trasmissione condotta da Francesca Fialdini “Da noi… a ruota libera”, che se il Napoli avesse vinto lo scudetto ...