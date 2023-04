Calcio | Bologna Cambiaso di nuovo in gruppo | Arnautovic a parte

Vittima di un risentimento muscolare inguinale sinistro rimediato nel match di campionato contro la Salernitana, il 23enne difensore del, in prestito dalla Juventus, questa mattina ha svolto ...Infine, Musa Barrow (31) del, gran protagonista nell'ultimo periodo, non si è confermato a Verona. Leggi i commenti: tutte le notizie 25 aprile 2023Inoltre il decimo gol di Boulaye, contro il, è arrivato proprio alla ventiquattresima presenza, come accadde per Osimhen quando era matricola nel campionato italiano. Ovviamente Victor è ...

Bologna: Cambiaso torna in gruppo, le ultime su Arnautovic

Buone notizie in casa Bologna: migliorano le condizioni di Cambiaso. Il calciatore rossoblù si è allenato con il resto del gruppo squadra ...Due punti di vantaggio sul Verona terz’ultimo e appena una lunghezza in più sullo Spezia. Ora è vietato sbagliare ...