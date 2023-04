Calcio | Bari Frattura delle ossa nasali per capitan Di Cesare

Per il capitano delterzo in classifica in Serie B è al vaglio la possibilità di proseguire l'attività con l'utilizzo di una maschera protettiva: il 39enne difensore romano potrebbe dunque ...Queste le sue parole: "Il Napoli prenderà Caprile, calciatore che gioca nel. Vi posso dire che il portiere piace molto al Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. Potrebbe far parte subito della ......30 Go Ahead Eagles - Fortuna Sittard 2 - 0 14:30 PSV - Ajax 3 - 0 16:45 Feyenoord - FC Utrecht 3 - 1 20:00 AZ - RKC Waalwijk 3 - 0- SERIE B 16:15 Pisa -1 - 2 16:15 Ternana - Venezia 1 - ...

Pisa-Bari, l'arbitro tocca la palla nell'azione del rigore decisivo: proteste dei toscani Sky Sport

Il difensore potrebbe scendere in campo con una maschera protettiva BARI (ITALPRESS) - Frattura delle ossa nasali: questo l'esito degli ...La sedicesima occasione è stata una “liberazione” che ha permesso al Parma di invertire una preoccupante statistica che da mesi, per primi, qui sulle colonne di SportParma, abbiamo trattato, analizzat ...