Calaió | La vittoria di Torino vale doppio perché vuol dire la quasi certezza dello scudetto

Leggi su terzotemponapoli

(Di martedì 25 aprile 2023) Emanuele Calaiò, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, condotto da Dario Sarnataro, in onda su Radio Marte: «Per ladiho festeggiato doppiamente,è un gol chelaed è servito a vincere acontro la Juventus, per i napoletani ha sempre un sapore particolare. Vincere dominando e festeggiando nello spogliatoio diè una grande soddisfazione. Il Napoli ha dimostrato di avere maturità, avendo la forza di rialzarsi subito dopo il rimpianto per l’eliminazione dalla Champions. E’ segno di forza mentale, non è mai facile vincere adominando in lungo e in largo, specie dopo la delusione di ...