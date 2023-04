Cagliari Jeda | «Con Lapadula Ranieri ha trovato la quadra»

(Di martedì 25 aprile 2023) Le parole dell’ex attaccante del, sui rossoblu: «La sdeve essere al top sia a livello fisico che mentale» L’ex giocatore del, ha parlato a TMW Radio del momento dei rossoblù di Claudio. Di seguito le sue parole. SERIE B – «In questo momento siamo arrivati al rush finale. Bisogna fare attenzione perché è pericoloso stare a cavallo tra playoff e non playoff. Ilstava facendo un bel cammino ma si è un po’ fermato. Nelle prossime partite avrà squadre complicate che si vogliono salvare. Quelle che stanno lottando per salvarsi sono squadre che non ci si aspettava di vedere lì e sono forti. Basti pensare a Benevento e Spal. Ildeve essere a livello mentale e fisico al ...

L'ex giocatore ..."Cagliari, sarà Lapadula la chiave di volta per la A. Serviranno i suoi gol con Ternana Perugia, Palermo e Cosenza", titola.