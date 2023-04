Cade dalle scale dopo la finale del Cantante Mascherato | “Caduta orribile | qualcun altro si sarebbe ammazzato”

Leggi su biccy

(Di martedì 25 aprile 2023) La quarta edizione de Ilha chiuso col botto, ma non quello degli ascolti bensì quello di Iva Zanicchi. La, infatti, al termine della direttadegli studi Rai dell’Auditorium del Foro Italico di Roma. A raccontarlo è stata proprio lei, oggi, con un video su Instagram. “il, sono” – ha raccontato dal letto di casa sua – “Unasi. Mi volevano portare all’ospedale, ma per il momento non ho voluto. Sono a letto per qualche ...