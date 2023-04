Bruxelles contro i contenuti dannosi online | da agosto Big tech sotto sorveglianza “Devono cambiare comportamenti per restare in Ue”

(Di martedì 25 aprile 2023) La Commissione Ue ha inserito Google, Apple, Facebook, Amazon, Twitter e TikTok sulla lista delle 19 grandi piattaforme digitalia partire dal 25. Lo ha annunciato il commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, avvertendo che le major “dovrannoi lorose vorranno continuare a operare in Europa”. L’elenco include anche AliExpress, Bing, Booking, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, Wikipedia, YouTube, Zalando. Le aziende dovranno rispettare gli obblighi di trasparenza e affidabilità previsti dal Digital Services Act, il regolamento Ue volto a frenare il ‘far west digitale’. Le diciannove piattaforme sono state designate sulla base del loro bacino di utenti, che per ognuna raggiunge almeno i 45 milioni di persone attive ...

Le richieste più pressanti da parte diriguardano la protezione degli utenti online, con ... Le norme Ue prevedono anche l'adozione di misurela disinformazione. Per chi violerà le ...Come è noto, i contadini dei Paesi dell'Est del Continente sono in rivoltal'arrivo sui loro ...tenta di mediare. La vicenda dimostra quanto difficile sia mantenere un sostegno ...Protezione dei minori, misurela disinformazione e divieto di profilazionechiede in particolare la protezione degli utenti online, con particolare attenzione ai minori, la ...

