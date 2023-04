Brutto fallo su Dybala | il difensore Palomino minacciato di morte | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 25 aprile 2023) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato tante emozioni e soprattutto indicazioni per la zona Champions League. Una delle partite più importanti è stata Atalanta-Roma, la sfida si è conclusa 3-1 e i nerazzurri sono rientrati pienamente in corsa per il quarto posto. Il posticipo della 31ª giornata del campionato di Serie A si sblocca con un gol nel primo tempo di Pasalic. Nella ripresa la gara svolta: al 74? il raddoppio di Toloi, la Roma rientra in partita con Pellegrini ma l’errore di Rui Patricio condanna i giallorossi. E’ di Koopmeiners il gol del definitivo 3-1.di Michele Maraviglia / AnsaIl calciatore più importante della Roma è sicuramte Paulo, stiamo parlando di un calciatore di grandissima qualità dal punto di vista tecnico e in grado di fare la differenza in ...