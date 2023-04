Bruno Segre | partigiano di 104 anni | “Cos’ha insegnato la Resistenza? Il gusto della libertà Meloni pensi di più alla sanità e meno alle armi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 aprile 2023) “Il Presidente del Senato si vanta di avere il busto di Mussolini in casa e deforma la storia: è un analfabetademocrazia”. Parola di, classe 1918,nelle brigate di Giustizia ee nel Dopoguerra avvocato del primo obiettore di coscienza Pietro Pinna. Una vita spesa per “l’insopprimibile desiderio di” fin da quando decise di salire in montagna per combattere il fascismo. “Sono stato incarcerato nella caserma di via Asti, ho rischiato la fucilazione e la deportazione” racconta a ilFattoQuotidiano.it nella sua casa di Torino. E oggi a 104ricorda con passione la: “L’insegnamento più grande che ci ha lasciato quel periodo è stato ilper la– racconta ...