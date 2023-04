(Di martedì 25 aprile 2023) Cristian, ex giocatore ed ex allenatore del, ha parlato in esclusiva a 'SI'. Ecco le sue dichiarazioni più interessanti

...del Napoli vale molto di più La scottante eliminazione del Calcio Napoli da parte del, in ... Si tratta d'altronde dei campioni d'Italia in carica, non deiqualunque, che quest'anno sono ...Dida in porta, in difesa Costacurta, Nesta, Maldini e Kaladze,inserito come regista al ... Gattuso sfiora il goal dal limite, ma l'anello debole delera Shevchenko l'uomo da nove goal in ...Unche allora schierò questa formazione: Fiori; Helveg, Laursen, Stefani (1'st Dal Bello), Aubameyang (16'st Pastrello); Ba, Redondo, Dalla Bona,; Matri (26'st Bortolotto), Piccolo. In ...

Brocchi: “Al Milan a casa, in famiglia. Mai stato cocco di Berlusconi” Pianeta Milan

Intervenuto a SkySport24, l'ex rossonero Cristian Brocchi ha parlato così di Davide Calabria, reduce da una grande prestazione contro il Napoli ed in particolare contro ...Cristian Brocchi, ex allenatore e giocatore del Milan, ha sottolineato la grande prova di Davide Calabria nella sfida contro il Napoli Ospite a Sky, Cristian Brocchi ha elogiato la prestazione di Davi ...