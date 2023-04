Brighton | UFFICIALE | blindato un gioiello

Commenta per primo Ilha ufficializzato il rinnovo del contratto del 18enne attaccante Evan Ferguson fino al 2028....- Utrecht (Eredivisie) - MOLA 17.30 Leverkusen - Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT FOOTBALL-... accessibile da cellulare e tablet o sul sito... presidente del Tottenham, ha commentato così in una notadel club quanto accaduto: ' ... Richarlison dall'Everton, Romero dall'Atalanta, Emerson Royal dal Barcellona e Bissouma dal. ...

UFFICIALE: Brighton, il talento Ferguson blindato da De Zerbi. Contratto fino al 2028 TUTTO mercato WEB

Il Brigthon blinda Andy Moran. Il giovane trequartista classe 2003 ha rinnovato con i Seagulls fino al 2007. We're pleased to confirm that Andrew.Il Brighton blinda ufficialmente Evan Ferguson, uno dei gioielli lanciati da De Zerbi: l'irlandese ha rinnovato fino al 2028.