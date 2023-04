Brescia Vs Cosenza | probabili formazioni e dove vederla

(Di martedì 25 aprile 2023) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. Scontro salvezza che potrebbe risultare determinante soprattutto per le sorti dei lombardi che, in caso di vittoria, potrebbero rientrare in corsa.si giocherà lunedì 1 maggio 2023 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.: LE(4-3-1-2): Andrenacci, Jallow, Cistana, Mangraviti, Huard, BIsoli, Labojko, Byorkegren, Rodriguez Delgado, Listowski, Aye. All. Gastaldello(3-5-2): Micai, Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino, Marras, Voca,nini, D’Orazio, Nasti, Delic. All. VialiIN TV Il match sarà visibile in diretta su ...

In tutto sono quattordici gli squalificati: si tratta di Marras (), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela (Cittadella), Ndoj e Rodriguez (), Pierozzi (Reggina), ......00 MARRAS Manuel (): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un ... NDOJ Emanuele (): per avere, al 52° del secondo tempo, assunto un atteggiamento intimidatorio nei ...Salteranno la prossima partita Marras (), Caracciolo, Nagy e Sibilli (Pisa), Crociata, Giraudo e Varela (Cittadella), Ndoj e Rodriguez (), Pierozzi (Reggina), Azzi (Cagliari), Di ...

Diretta Brescia-Cosenza: dove vederla in tv e live streaming DAZN

Restano i dubbi sull'esito della sfida tra Bari e Pisa dopo il ricorso dei toscani per presunto errore tecnico in occasione del rigore che ha deciso la gara. Il Giudice Sportivo non ha, ...Il Giudice sportivo di serie B, Ines Pisano, ha fermato 14 giocatori, tutti per un turno, in relazione agli incontri della 34/a giornata di campionato.