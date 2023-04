Bravissimi oh | ci siete riusciti! Allegri perde la testa e deride il Napoli | Video

(Di martedì 25 aprile 2023) Momenti di altissima tensione per Maxnel finale convulso di Juventus-. Prima il gol annullato a Di Maria dal Var, quindi la rete decisiva di Raspadori che ha regalato agli azzurri il successo da matchpoint-scudetto. In quei minuti assai accesi, proprio la panchina bianconera ha perso il controllo andando un po' troppo sopra le righe. Se Marco Landucci, vice di, ha addirittura insultato e minacciato Luciano Spalletti, mister partenopeo, con frasi al limite del riferibile ("Pelato di m***a" e "Ti mangio il cuore", ha inveito l'ex portiere della Fiorentina anni 80-90 trascinato dalla foga) e ora rischia grosso davanti al giudice sportivo, il "titolare" Max ha per così dire dato spettacolo a più riprese. Una volta visto annullare il gol di Di Maria con l'arbitro Michael Fabbri che prima giudica regolare il ...

Ezralow ha poi aggiunto: 'Ragazzi grazie,tutti. Molta tecnica. Per lo spettacolo scelgo Maddalena e Isobel. A Ramon e Mattia dico che vorrei rivederli per adesso lasciamo così'. Di ...Quando si tratta di nascondere qualcosa agli altri, voi, potete darla a bere a tutti, tranne che alla vostra dolce metà perché vi conosce in trasparenza. Oroscopo oggi di Branko per ...Avete appena acquistato un nuovo Mac e, seguendo la nostra guida,riusciti a collegare il vostro PC Apple alla stampante :! Ora, però, restano da configurare gli altri accessori, e in particolare gli input e output audio del vostro Mac : ecco come ...

Borse di studio del 25 aprile, il sindaco: "Usate parole buone" CremonaOggi

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con l'Inter a Milano, valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Inter-Juventus si gio ...Nel finale del match dell'Allianz Stadium vinto allo scadere dagli azzurri di Spalletti, il tecnico bianconero si è rivolto alla panchina avversaria: cosa è accaduto ...