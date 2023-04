Braccia a tendina | esercizi e ginnastica per rassodarle

Leggi su amica

(Di martedì 25 aprile 2023) Si chiamanodi pipistrello e, per molte donne, rappresentano un’enorme insicurezza, addirittura un buon motivo per non indossare abiti sti. Ecco perché provare a rassodare leconedè nella top ten dei desideri di quasi tutte le iscritte in palestra. I tricipiti, infatti, sono muscoli “passivi”, che permettono di estendere il braccio e vengono utilizzati ogni giorno. D’altra parte, però, se la zona non è tonificata adeguatamente, il rischio è di trovarsi condall’aspetto fin troppo rilassato. Un problema legato ai muscoli, certo, ma anche e soprattutto alla pelle. La perdita di massa muscolare, infatti, porta a un indebolimento ...