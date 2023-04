Borussia Dortmund | scelto il sostituto di Bellingham

Marotta starebbe seguendo il profilo di un attaccante belga, su cui ci sono anchee MarsigliaL'Inter è risorta contro l'Empoli anche in campionato, tornando alla vittoria dopo cinque partite. La squadra di Inzaghi, soprattutto dopo le sconfitte di Roma, Juve e ...GALLAGHER - Diversi sono i giocatori che in estate potrebbero lasciare il Chelsea , che si starebbe preparando a una vera e propria rivoluzione. Tra questi ci sarebbe anche Conor ...Dall'altro lato l'Hajduk, che aveva battuto club come Manchester City,e, in semifinale l'AC Milan, è arrivato alla sua prima storica finale grazie anche alla spinta del suo ...

Bayern Monaco crisi in Bundesliga. Borussia Dortmund primo, la rabbia del club Corriere della Sera

11 stagioni da professionista, 10 campionati vinti: il ruolino da record di Coman che rischia di finire questa stagione In caso di vittoria della Bundesliga del Borussia Dortmund, che la scorsa giorna ...L'Inter starebbe seguendo il profilo di un attaccante belga, Benson Manuel, su cui ci sono anche Borussia Dortmund e Marsiglia ...