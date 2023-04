Borse europee in rosso Paura per la fuga dei depositi First Republic Bank | pioggia di vendite sulle banche

(Di martedì 25 aprile 2023) Sale l’attesa per i conti di Big Tech mentre cresce la preoccupazione per la corsa agli sportelli di. Contribuisce a generare incertezza l'attesa per le riunioni di Fed e Bce della prossima settimana, con gli istituti proiettati verso nuovi rialzi dei tassi per frenare l'inflazione

la paura per la fuga dei depositi dalla First Republic Bank e le incertezze sulla futura entità della stretta monetaria stanno mandando in affanno le borse, che a metà seduta viaggiano tutte in negativo. Le borse arrivano al giro di boa della seduta in rosso, con Milano che cede lo 0,9%, trainata al ribasso dal comparto bancario.

Borse oggi 25 aprile | L’Europa guarda alle banche centrali Corriere della Sera

La Borsa di Milano ha concluso la giornata di contrattazioni in rialzo. L’indice FTSE Mib ha registrato una variazione di +0,89% a 27872.24 punti. L’indice FTSE All Share è in crescita del 0,83% a 300 ...Pesano una serie di trimestrali in Europa e negli Stati Uniti l'attesa di dati macro e qualche timore per il possibile riaccendersi di crisi bancarie oltreoceano, come quella di First Republic Bank ...