Seduta negativa per ladi, aperta nel giorno festivo della Liberazione come consuetudine insieme a tutti gli altri mercati: l'indice Ftse Mib ha concluso in ribasso dell'1,03% a 27.253 punti, l'Ftse All share ...ROMA - Ladichiude in netto calo, maglia nera d'Europa - - 1,03% a 27.253 punti - in una seduta caratterizzata da scambi sottili per la giornata festiva e condizionata dalle numerose trimestrali ...Zurigo in controtendenza, Francoforte chiude piatta . Quanto agli indici, see Madrid hanno pagato la performance delle banche risultando le piu' penalizzate di giornata, Amsterdam ha ceduto quasi un punto percentuale ( - 0,9%) e Parigi e' arretrata dello 0,5% ...

Borsa: Milano debole con le banche e Tim, bene Inwit

