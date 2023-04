Il record a 28 mila punti resta invalicabilediin calo nella fase di avvio, in linea con il resto d'Europa . L'indice Ftse Mib cede l'1,1% avvicinandosi sempre di più al supporto di 27 mila punti. Il record di 28 mila che resiste ...Scambi in ribasso per ladi, che accusa una flessione dello 0,83% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il FTSE Italia All - Share , che scivola a 29.476 punti. ...Ladi( - 1,1%) rallenta il passo rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dal netto calo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund ...

Borsa: Milano cede l'1,1% appesantita dalle banche Agenzia ANSA

Borsa: seduta senza verve per l'Europa, Milano-0,8% con effetto cedole Senza dividendi sarebbe maglia rosa. Euro forte dopo Wunsch (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 apr - Seduta grigia per… ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...