Borsa | l' Europa conclude debole | Amsterdam - 0 | 9%

(Di martedì 25 aprile 2023) Mercati azionari del Vecchio continente in tendenziale calo: lapeggiore è stata quella di Madrid che ha chiuso in ribasso dell'1,2%, seguita dache ha ceduto lo 0,9% finale. Deboli ...

Mercati azionari del Vecchio continente in tendenziale calo: lapeggiore è stata quella di Madrid che ha chiuso in ribasso dell'1,2%, seguita da Amsterdam che ha ceduto lo 0,9% finale. Deboli anche Parigi ( - 0,5%) e Londra ( - 0,2%), mentre Francoforte ha ...Nonostante un buon risultato dal business in, il principale mercato in Brasile ha visto un ... Il titolo del colosso bancario spagnolo e sudamericano perde oltre 6 punti percentuali alladi ...... analista senior di ActivTrades - perche', a differenza della Fed, si prevede che la Bce continuera' a inasprire la politica monetaria da maggio: l'inflazione rimane un problema, in, con la ...

Juventus fuori dall’Europa Le azioni in Borsa perdono il 7%, ai minimi da un mese Corriere della Sera

Sul mercato valutario, l'euro torna sotto 1,10 dollari e scambia a 1,0977 (da 1,1022 ieri in chiusura) e 146,9 yen (148,13). In generale, dopo i dati americani sulle case, sul manifatturiero e sulla ...Sessione negativa per le borse europee e per Piazza Affari, che hanno scontato il timore di Wall Street per le trimestrali delle Big Tech Usa, le preoccupazioni per le condizioni di salute dell’econom ...