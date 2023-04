Borsa | l' Asia chiude contrastata | in netto calo la Cina

In forte calo Hong Kong ( - 1,86%); sulla stessa tendenza, pesante ladi Seul ( - 1,7%). Senza direzione Mumbai (+0,13%); come pure, pressoché invariato Sydney ( - 0,14%). La giornata del 24 ...Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che guardano ai risultati delle trimestrali. Sui mercati tiene ancora banco il tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. ...Forniamo di seguito, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, il calendario dei principali eventi internazionali della giornata (dati macroeconomici e appuntamenti istituzionali) Mer 26/4 08,00 GER ...

Borsa: Asia paga i timori per la Fed e guarda ai dati macro Agenzia ANSA

(Teleborsa) - Le Borse asiatiche chiudono la giornata all'insegna della debolezza, condizionati da alcuni dati macroeconomici deludenti e dall'andamento negativo del settore tecnologico, che sconta i ...Le Borse asiatiche chiudono contrastate con gli investitori che guardano ai risultati delle trimestrali. Sui mercati tiene ancora banco il tema del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali. (AN ...