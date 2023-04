Tra le ipotesi, secondo i rumor, anche esclusione da coppe . L'ipotesi che la Uefa possa decidere la sua esclusione per un anno dalle coppe europee pesa sul titolo dellache cede a Piazza Affari il 3,6% con le azioni scambiate a 0,32 euro (ai minimi da fine marzo). Al centro c'e' sempre l'inchiesta per il cosiddetto 'caso delle plusvalenze'. Secondo le ...In questa pessima giornata per ladi Milano, nessuna Blue Chip mette a segno una performance ... Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene - 3,12%. Alerion Clean ...Una situazione che si rispecchia in. È stata infatti una partenza in salita per il titolo ... Il titolo dellafa registrare in particolare un - 3,96%, fermandosi a quota 0,3198 euro per ...

Borsa: Juventus (-3,6%), il caso plusvalenze anche sul tavolo Uefa Borsa Italiana

La notizia di una possibile esclusione dalla Coppe europee della Juventus, da parte della Uefa, non ha fatto bene alla Borsa bianconera. Come riporta Calcio&Finanza, infatti il titolo ...L’ipotesi di un anno d’esclusione delle coppe europee porta contraccolpi a Piazza Affari: azioni ai minimi da fine marzo ...