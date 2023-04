Bonus occhiali | attenzione alla scadenza | chi può richiederlo e quando

(Di martedì 25 aprile 2023) Per chi ha problemi di vista è il caso di approfittare delmesso a disposizione dal governo. Copre siache lenti a contatto. Per coloro che di recente hanno dovuto sistemare le lenti o la montatura c’è una buona notizia. Dal 20 aprile 2023 cercando sul web è possibile trovare la piattaforma per richiedere ilvista previsto ancora dLegge di bilancio 2021.per i beneficiari sarà possibile a breve, dalle ore 12:00 del 5 maggio . La procedura si svolgerà esclusivamente in forma telematica accedendopiattaforma, tramite il proprio SPID o utilizzando la carta d’identità elettronica. Unper tutelate la salute della vista. (ilovetrading.it)Per fare richiesta serve avere un’ISEE non superiore a 10.000 euro ma si può richiedere ...

In questo articolo ti spiegheremo a chi spetta e quando scade ilda vista , indicandoti i beneficiari, i requisiti reddituali e le condizioni per ottenerlo, inserendo la domanda nella ...Ilda vista (e lenti a contatto) si potrà richiedere dal 5 maggio 2023. Intanto, dal 20 aprile scorso i negozi possono accreditarsi all'iniziativa. Il contributo (di 50 euro) è previsto ...Ilvista sta per tornare. Per compilare la domanda è necessario accedere alla piattaforma del Ministero della Salute e inserire i documenti richiesti. Ilsarà una tantum, ha un valore di 50 euro ed è destinato a tutti i cittadini con ISEE inferiore a 10.000 euro. - -

Bonus occhiali, al via la piattaforma per le domande: ecco a chi spetta e come richiederlo Il Sole 24 ORE

Commissione Difesa Vista (Cdv) Onlus, di cui fanno parte tutte le associazioni rappresentative degli attori che operano nella filiera della visione (Anfao, Assottica Gruppo Contattologia, Assocerto, ...Ecco tutto quello che serve per farsi trovare pronti al 5 maggio 2023 quando si aprirà la possibilità di fare domanda per il bonus occhiali ...