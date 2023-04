Bologna | due ragazze denunciano stupri e abusi in questura | «Calci in testa | pugni sul petto e secchiate d’acqua»

Leggi su open.online

(Di martedì 25 aprile 2023) Duehanno denunciato violenze sessuali edin. I fatti risalgono al 5 novembre 2020. La procura chiede l’archiviazione, ma il giudice per le indagini preliminari Roberta Malavasi invece fa indagare per falso due agenti. Secondo il racconto delle, riportato oggi dall’edizione bolognese di Repubblica, una di loro ha ricevuto uno insule una secchiatasul corpo mentre era ammanettata in camera di sicurezza. Le due sorelle, di nazionalità cubana, vennero portate inperché avevano aggredito due agenti in strada alla fermata dell’autobus. In via Agresti nei loro confronti furono repertate una contusione, lividi in faccia e su ...