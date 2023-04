Boccia Pd critica la lettera di Meloni | “Non è festa della libertà”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 25 aprile 2023) ROMA – “Festeggiare il 25 aprile ci deve sempre ricordare che democrazia enel nostro Paese sono state ottenute con coraggio e forza, anche a costomorte, da chi si unì per combattere contro nazisti e fascisti che quella democrazia e quellanon volevano riconoscere. Per questo oggi in Italia è laLiberazione dal fascismo, non solo la. La radicenostra storia repubblicana è antifascista. Per questo spiace che Giorgia, pur in uno sforzo che le riconosciamo ma che mantiene una evidente reticenza, non riesca a dichiararsi antifascista”. Lo dichiara il presidente dei senatori del Pd Francescocommentando la...