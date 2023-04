Biden si ricandida alle presidenziali Usa del 2024 | «Finiamo il lavoro | possiamo farcela»

(Di martedì 25 aprile 2023) «il». Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe, in un video diffuso tramite il suo account Twitter in cui ha ufficializzato...

Joesi. Il presidente Usa ha annunciato la sua ricandidatura alle presidenziali 2024.ha lanciato formalmente la sua campagna di rielezione con un annuncio video, e si ritroverà ...Joeha annunciato in un video la sua ricandidatura per le presidenziali Usa del 2024. Abbonati per leggere anche Leggi anche Stati Uniti, una palla finisce nel suo cortile: un uomo spara e ferisce ...Stavoltalo farà con un messaggio video rivolto ai suoi sostenitori. A 80 anniha più volte fatto capire che intendeva ricandidarsi, ma, secondo il suo staff, non ha accelerato l'annuncio ...

Biden si ricandida alla presidenza degli Stati Uniti: «Finiamo il lavoro» Corriere della Sera

Joe Biden si ricandida. Il presidente Usa ha annunciato la sua ricandidatura alle presidenziali 2024. Biden ha lanciato formalmente la sua campagna di rielezione con un annuncio video, e ...Joe Biden, che a 80 anni d'età è già il presidente più anziano che gli Stati Uniti abbiano mai avuto, ha annunciato formalmente la ricandidatura: cercherà un secondo mandato nel 2024 ...