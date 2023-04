Biden si ricandida alle presidenziali | Let’s finish the job

Prende così il via la campagna per la rielezione dialla presidenza degli Stati Uniti con un video lungo tre minuti e in cui la voce narrante è quella dello stessoe la parola chiave che ......su pillola abortiva: "La battaglia continua" Joepromette: "La nostra battaglia continua". Il Presidente, infatti, plaude alla decisione della Corte Suprema di confermare il diritto all'...ha scelto questo martedì 25 aprile per ufficializzare le sue intenzioni perchè proprio oggi ricorrono i quattro anni da quando ha lanciato la campagna elettorale che lo ha portato alla Casa ...

Biden si ricandida, sarà sfida con Donald Trump AGI - Agenzia Italia

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha ufficializzato la sua ricandidatura alle elezioni presidenziali del 2024. E con lui la vicepresidente Kamala Harris. L’annuncio è arrivato con un video che ...https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023. Biden: “Mi ricandido per difendere democrazia e libertà fondamentali”. “Ogni generazione ha un momento in cui ...