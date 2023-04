Biden “Mi ricandido alla Presidenza degli Stati Uniti”

5.30 Trump:mianche se condannato Trump ha promesso che "non abbandonerà mai" la corsa alla Casa Bianca ... ed ha insistito sul fatto che il presidente Joenon è in grado di ricandidarsi.Joeha ribadito la sua intenzione di cercare di ricandidarsi per un secondo mandato nel 2024 ma ha anche ammesso che è "legittimo" che le persone si facciano domande sulla sua età. "La mia ...E ha spiegato: mi, 'per mettere fine alla distruzione del Paese e completare l'opera ... La buona notizia è che invertiremo ogni singola crisi, calamità e disastro che Joeha creato'. ...

Biden si ricandida alla presidenza degli Stati Uniti: «Finiamo il lavoro» Corriere della Sera

WASHINGTON (USA) (ITALPRESS) – Joe Biden ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi alla Presidenza degli Stati Uniti. L’ufficialità ...