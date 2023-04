Biden | 80 anni | si ricandida alle presidenziali del 2024 I repubblicani | “È fuori dal mondo”

(Di martedì 25 aprile 2023) «Finiamo il lavoro (Let’s finish the job)». Si conclude con questa frase il video diffuso oggi dal presidente degli Stato Uniti Joe, con cui lancia la suatura per ledel. L’esponente democratico punta a rimanere in carica fino al 2028, quando avrà già compiuto 86. Già oraè il presidente più anziano nella storia degli Stati Uniti d’America.resterebbe in carica fino all’età di 86Joe«èdal» se pensa di meritare di essere rieletto dopo aver «creato una crisi dopo l’altra», negli ultimi quattro. È la prima reazione deiall’annuncio della suatura alla ...

Biden si ricandida, sarà sfida con Donald Trump AGI - Agenzia Italia

