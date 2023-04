(Di martedì 25 aprile 2023) Undi Saviano, in provincia di Napoli , è accusato di violenza su una minorenne . Avrebbe costretto unadi 15, lo scorso 15 febbraio. I carabinieri h...

Che vergogna' Studentessa suicida a Milano, la lettera delle compagne: 'Troppo stress all'università, ci sentiamo solo numeri' Le indagini sulLe indagini, avviate dopo la denuncia della ...Undi Saviano in provincia di Napoli è stato sospeso dal lavoro per aver baciato sulle labbra ... L'uomo ha sessant'e lavora in un istituto comprensivo della cittadina a Nord di Napoli. Deve ...... nel Napoletano, i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico servizio emessa dal Tribunale di Nola nei confronti di un uomo di 60,...

Bidello di 60 anni costringe una ragazzina a baciarlo sulle labbra a scuola: sospeso per un anno leggo.it

Un bidello di Saviano, in provincia di Napoli, è accusato di violenza su una minorenne. Avrebbe costretto una ragazzina di 15anni a baciarlo sulle labbra, lo scorso 15 febbraio.A Saviano, nel Napoletano, i carabinieri hanno eseguito una misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico servizio emessa dal ...