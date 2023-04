Biasin | «Inter | tra Juventus e Lazio una domanda con risposta difficile»

Leggi su inter-news

(Di martedì 25 aprile 2023) L’si prepara ad affrontare un’altra settimana caldissima e scandita da due impegni importantissimi: quello in Coppa Italia contro lae quello in campionato contro la. Il giornalista di fede nerazzurra Fabriziopone unaal riguardo a cui èrispondere.– Una vera e propriada un milione di dollari quella che pone Fabrizio, in vista dei prossimi giorni che attendono l’. Questo il suo pensiero su Twitter: “È più importante la partita di domani con la, o quella di domenica con la? Non so cosa rispondere”.-News - Ultime notizie e calciomercato ...