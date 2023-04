Berrettini si prende una pausa dal tennis? Le parole che allarmano i fan | “Ho perso il piacere di giocare”

(Di martedì 25 aprile 2023) Matteoha confessato di averla gioia e la voglia dia causa degli infortuni: sta pensando di lasciare? Solamente nel 2021 – appena due anni fa – Matteocoronava la sua ascesa nella top 10 della classifica mondiale giocandosi la finale di Wimbledon contro Djokovic. In quel momento ilta romano ha raggiunto l’apice della sua carriera ed è anche diventato unnaggio pubblico vero e proprio. Quel risultato gli è valso l’invito sul palco di Sanremo e anche la notorietà sui social network. Matteosta pensando al ritiro? – Ansa Foto – Grantoscana.itSembrava che fosse solo l’inizio di un periodo d’oro in cui rivaleggiare con i migliori al mondo e contendergli il successo ...

E' stato sorteggiato il tabellone del Madrid Open, quarto Masters 1000 della stagione, che prende il via mercoledì alla Caja Magica e che Sky Sport e NOW trasmetteranno in diretta. Tanti gli assenti a ...Lo scorso martedì, Vincenzo Santopadre non aveva lasciato grandi speranze riguardo a un rapido rientro di Matteo Berrettini nel circuito dopo l’infortunio – l’ennesimo – agli addominali patito a Monte ...