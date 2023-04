Silvio"sta bene e sta migliorando, proprio ieri sera mi ha telefonato per leggermi il suo intervento" sul 25 aprile. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando a 'Oggi è un ...Anchetorna a far sentire la sua voce, con un messaggio scritto, per la prima volta dall'ospedale San Raffaele di Milano dove èormai da diverse settimane. 'Viva il 25 aprile, ...... approvata dal governo, in media, su 100 medici andati in pensione, 10 non sono stati ... Tu vieni, ti sottoponi a un'operazione chirurgica o a un esame in una di queste cliniche ...

Berlusconi ricoverato, Tajani: "Sta migliorando" Adnkronos

